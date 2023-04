Inter Lazio, i precedenti – VIDEO

Domenica 30 aprile si sfideranno Inter e Lazio allo stadio San Siro: vediamo insieme i precedenti



In campionato l‘Inter è reduce da un rinfrancante 3-0 sul campo dell’Empoli con un Lukaku tornato a segnare una doppietta dopo due anni.

La Lazio ha perso in casa con il Torino ma ha mantenuto ugualmente il secondo posto. Sarri ha un problema in attacco: nelle ultime 10 gare la squadra ha prodotto solo 12 reti.



Totale gare: 78 Vittorie Inter: 44 Pareggi: 25 Vittorie Lazio: 10

Ultima vittoria Inter: 2021-22 2-1 30 Bastoni, 35 Immobile, 67 Skriniar

Ultimo pareggio: 2017-18 0-0

Ultima vittoria Lazio: 2018-19 0-1 13 Milinkovic

Memorabile: 1932-33 1-2 15 Bisigato, 34 Demaria, 55 Bisigato

CLICCA QUI PER I PRECEDENTI