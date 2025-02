Inter Lazio, Cherubini: «É il momento degli esami più importanti, vietato sbagliare dopo Venezia»

Inter Lazio, le parole di Marco Cherubini in vista della sfida ai quarti di finale di Coppa Italia di domani sera a San Siro

Marco Cherubini ha scritto sulle colonne del Corriere della Sera in vista della partita di domani sera Inter Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Le grandi squadre non sbagliano mai due partite di seguito. E allora, se quella di Venezia è stata una pausa (sia pure non autorizzata), adesso si fa sul serio. D’accordo, l’assenza di Castellanos pesa nell’economia del gioco voluto da Baroni. Da domani a San Siro, contro la nuova capolista Inter, l’occasione per ripartire di slancio fino alla sosta. La stagione della Lazio è ad un bivio: tutto quello che è stato fatto di buono finora, va confermato in queste tre settimane che, dopo il quarto di finale secco in Coppa Italia contro i nerazzurri, rivedrà i biancocelesti a San Siro contro il Milan in campionato, quindi col Viktoria Pilsen per gli ottavi di Europa League, con Udinese prima e Bologna poi, a chiudere il mini ciclo intensissimo. In ballo tutti gli obiettivi stagionali: quarto posto, l’Europa e la Coppa Italia. Serve una reazione, dopo la delusione di sabato. Serve la miglior squadra possibile: concentrata in difesa, ordinata e decisa a centrocampo, precisa e affamata in attacco. Baroni è chiamato a scelte definitive. Dele-Bashiru a centrocampo non funziona; Dia e Noslin non possono alternare buone prove ad assenze ingiustificate; la difesa non può concedersi distrazioni. Non è detto che basti per vincere – domani l’avversario è il più forte del calcio italiano – ma non ci devono essere rimpianti. Le grandi squadre non sbagliano mai due partite di seguito. L’atteggiamento, l’impegno e la determinazione dovranno essere al diapason. Arrivano gli esami più importanti. Fallirli per la sufficienza vista a Venezia, sarebbe imperdonabile».