Inter-Lazio, esodo biancoceleste a San Siro: il DATO sui tagliandi venduti per la sfida di domenica contro i nerazzurri

2 giorni alla tanto attesa sfida di San Siro, che vedrà la Lazio di Tudor, fare visita all’Inter di Simone Inzaghi, neo campione d’Italia.

Sfida che può ancora valere un posto Champions per i biancocelesti, che avranno dalla loro il pubblico delle grandi occasioni. Sono oltre 1700 tagliandi venduti per la trasferta in Lombardia, che potrebbero aumentare in questi due giorni.