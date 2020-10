Inter, Conte: «Brava la Lazio che ci ha tolto certezze»

La Lazio risponde all’Inter: è 1-1 allo Stadio Olimpico. L’allenatori dei nerazzurri ha commentato il risultato nel post partita

Dopo le parole di Inzaghi, anche Conte ha analizzato Lazio-Inter davanti alle telecamere di DAZN:

GARA – «Partita da due volti? Sicuramente abbiamo preso gol nel momento migliore. Stavamo dominando la partita, creando occasioni fin da subito per congelare la partita. È stata brava la Lazio a pareggiare con un’azione tipica loro, hanno trovato il gol che ci ha tolto qualche certezza ma dopo abbiamo ripreso a giocare e provare a fare gol. Continuiamo a lavorare, c’è soddisfazione per essere venuti all’Olimpico a giocare in questa maniera contro la Lazio».

INTER – «Da parte dei miei c’è stata grande voglia e abnegazione, sono loro i primi a essere dispiaciuti perchè hanno assaporato i tre punti. Non dimentichiamoci che l’anno scorso siamo tornati a casa con zero punti, questa partita mi fa capire che siamo sulla strada giusta»