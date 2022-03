Inter, Lautaro, Barella: una rondine farà primavera?

L’anticipo del venerdì sera coincide con il risveglio dell’Inter, trascinata contro la Salernitana da Lautaro Martinez e Barella

Una rondine non fa primavera ma i tifosi dell’Inter possono forse tirare un sospiro di sollievo. Dopo un mese da incubo e addirittura quattro partite senza la gioia del gol, ecco puntuale l’abbuffata per provare a cancellare i cattivi pensieri.

Spazzata via la Salernitana che si era presentata a San Siro spavalda nelle parole (riferimento puramente voluto alle dichiarazioni di Sabatini) e nei fatti, complice il recente pareggio contro il Milan. Ma dopo un mini sbandamento iniziale, non c’è stata proprio partita, esattamente come nel match di dicembre all’Arechi.

