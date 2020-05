Inter, da martedì allenamenti individuali ad Appiano Gentile

L’Inter si prepara per tornare in campo: martedì i nerazzurri ricominceranno ad allenarsi individualmente

Anche l’Inter torna in campo. Dopo l’ok del Viminale per gli allenamenti individuali, i nerazzurri si preparano per la ripresa dal prossimo martedì. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra sarà suddivisa in piccoli gruppi in modo da rispettare tutte le norme di distanziamento.

Saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo, già sanificato, sarà presente anche il minimo presidio sanitario e tecnico necessario per svolgere le sessioni.