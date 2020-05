Serie A, arriva l’ok dal Governo: allenamenti individuali da domani

Il Governo ha dato l’ok agli allenamenti individuali anche nelle aree private. La Serie A è sempre più vicina alla ripartenza

Dopo le decisioni prese dalle singole regioni, finalmente arriva una decisione univoca che avvicina la Serie A alla ripartenza: sono stati consentiti gli allenamenti individuali nei centri sportivi.

Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti sulle prescrizioni in vigore dal 4 al 17 maggio: «È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».