Infortunio Zaniolo: il giallorosso chiede il cambio. Le sue condizioni

Infortunio Zaniolo: il giallorosso ha chiesto il cambio nel secondo tempo di Verona-Roma. Le sue condizioni

Brutte notizie per Nicolò Zaniolo e la Roma. Il giocatore giallorosso è stato costretto a uscire dal campo in seguito a in infortunio rimediato al 56′ minuto della partita contro l’Hellas Verona.

L’ex Inter ha sentito tirare durante un’azione offensiva dei giallorossi. Zaniolo è caduto a terra dopo uno scontro di gioco con un difensore del Verona e si è girato verso la panchina facendo il gesto del cambio. Da valutare le sue condizioni in vista di domenica.