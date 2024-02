Infortunio Zaccagni, il rientro si allontana? Sarri spera di averlo per quella partita

Infortunio Zaccagni, il rientro rischia di slittare: Sarri spera di riavere l’esterno per la gara contro il Milan del primo marzo

Come riportato dal Corriere dello Sport, destano grande preoccupazione le condizioni di Mattia Zaccagni in casa Lazio. Il calciatore sente ancora dolore all’alluce, specie quando indossa gli scarpini, e per questo salterà sicuramente le sfide contro Bologna e Torino.

A rischio ci sarebbe però anche la gara del 26 febbraio contro la Fiorentina: la speranza di Sarri è quella di poterlo riavere almeno per la panchina nella gara del primo marzo contro il Milan.