Infortunio Zaccagni, l’esterno raggiungerà la Lazio a Piacenza: la situazione

L’esterno della Lazio Zaccagni è alle prese con un infortunio e oggi raggiungerà la squadra nel ritiro di Piacenza

In vista della partita di domenica contro la Cremonese, la Lazio è volata direttamente a Piacenza dopo l’amara sconfitta in terra danese contro il Midtjylland. I biancocelesti prepareranno lì in ritiro l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali.

E oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Zaccagni raggiungerà la squadra a Piacenza dopo aver saltato la trasferta d’Europa League per un affaticamento. L’esterno biancoceleste è ancora alle prese con l’infortunio, ma proverà a recuperare per il match con la Cremonese.