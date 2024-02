Infortunio Zaccagni, il piano di Sarri verso il Cagliari: le ultime

Infortunio Zaccagni, domani l’esterno atteso a Formello: si proverà a recuperarlo per il Cagliari ma prevarrà la cautela

Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di domani in casa Lazio sarà molto importante per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni.

L’esterno è stato in Romagna per curare la brutta distorsione all’alluce che lo tiene fuori dalla Supercoppa Italiana in poi. Ci sono speranze per Sarri di riaverlo tra i convocati per la sfida di sabato ma in ogni caso a prevalere sarà la prudenza.