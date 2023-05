Infortunio Vecino: fissata la data di rientro dell’uruguagio

Matias Vecino continua a lavorare per recuperare dall’infortunio muscolare: il rientro è fissato per la gara contro l’Udinese

Come riferisce Il Messaggero, in casa Lazio, oltre che per quelle di Danilo Cataldi, c’è grande apprensione anche per le condizioni di Matias Vecino.

L’ex Inter sta continuando a lavorare per recuperare dall’infortunio muscolare patito contro il Sassuolo: il rientro è fissato per la trasferta sul campo dell’Udinese.