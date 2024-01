Infortunio Renato Sanches, José Mourinho ha perso il portoghese in vista della sfida contro l’Atalanta. Derby a rischio?

Tegola in casa Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, José Mourinho ha perso nuovamente Renato Sanches per infortunio.

Il portoghese ha subito un trauma contusivo alla caviglia sinistra: salterà l’Atalanta e con ogni probabilità anche il derby di Coppa Italia con la Lazio.