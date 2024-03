Infortunio Provedel, sensazioni peggiori del previsto! Come sta il portiere

Infortunio Provedel, piove sul bagnato in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese: ecco le condizioni del portiere

Fabio Rodia, a LSC, ha parlato così delle condizioni di Ivan Provedel dopo Lazio-Udinese.

LE PAROLE – «Ha subito un trauma importante, distorsivo alla caviglia sinistra. Dovremo fare degli accertamenti per avere un tempo di recupero preciso. Prima serve una diagnosi, ora parlare di recupero non ha senso. Le sensazioni, comunque, non sono positive».