Infortunio Pogba: salta Lazio e Mondiale. Il comunicato ufficiale

Paul Pogba salterà il Mondiale in Qatar e ovviamente la sfida contro la Lazio. La decisione adesso è ufficiale

Paul Pogba non farà parte della rosa della Nazionale francese per il prossimo Mondiale in Qatar che inizierà a novembre e ovviamente non prenderà parte alla sfida contro la Lazio prima della sosta.

Questo il comunicato della Juve: «Alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo».

A margine sono arrivate le parole dell’agente Pimenta: «Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall’infortunio. Per questo motivo, Paul non potrà entrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar. Se un suo desiderio potesse cambiare le cose, giocherebbe domani. Ma quello che cambia le cose è solo il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose a cui Paul pensa in questo difficile momento. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e per la sua squadra il prima possibile».