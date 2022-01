Infortunio Pedro, oggi gli esami strumentali: rischio stiramento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pedro, costretto ad uscire sabato per un infortunio al polpaccio, verrà sottoposto oggi ad esami strumentali: Atalanta a rischio

La giornata di oggi sarà molto importante in casa Lazio. Pedro, uscito anzitempo durante il primo tempo della gara di sabato pomeriggio contro la Salernitana per un infortunio al polpaccio destro, verrà sottoposto ad esami strumentali per capire se lo stiramento è stato scongiurato.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, l’esterno spagnolo salterà sicuramente la sfida in Coppa Italia di domani contro l’Udinese, ma rischia di saltare anche quella di sabato sera contro l’Atalanta. L’ex Roma deciderà insieme a Sarri se rischiare o sfruttare la sosta per recuperare al meglio.