Infortunio Pedro: lo spagnolo in Paideia per controlli clinici

Pedro si è recato in Paideia per effettuare dei controlli clinici dopo l’infortunio alla caviglia destra

Fiato sospeso per le condizioni di Pedro. L’attaccante della Lazio ieri è uscito nel primo tempo della Dacia Arena per un problema alla caviglia e le sue smorfie non lasciavano trasparire nulla di rassicurante.

Lo spagnolo si è recato questo pomeriggio in Paideia per effettuare dei controlli clinici e valutare se e quanto fermarsi. Sarri e i tifosi sperano che l’eventuale stop non sia troppo lungo.