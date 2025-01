Infortunio Patric, ansia in casa Lazio: si cerca già il sostituto sul calciomercato. Chi potrebbe essere

Infortunio Patric, le ultime sulle condizioni dello spagnolo alle prese col recupero dal suo infortunio. La situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio vista la situazione di Patric, che spera di scongiurare l’intervento, la società si muove anche in difesa. Sono in corso i contatti con l’agente di Daniele Ghilardi, Under 22 dell’Hellas Verona. Su di lui anche il Napoli. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in merito.