Infortunio Luiz Felipe: le condizioni del difensore in vista della Fiorentina

Infortunio Luiz Felipe: le condizioni del difensore biancoceleste in vista della sfida contro la Fiorentina

È durata molto poco la prima convocazione di Luiz Felipe in azzurro. Il difensore della Lazio ha alzato bandiera bianca per un affaticamento muscolare senza svolgere un allenamento con i compagni e ieri sera è rientrato a Roma.

Ora la situazione è in mano allo staff medico biancoceleste, che molto probabilmente gli farà effettuare nuovi controlli in Paideia. Secondo Il Corriere dello Sport, Sarri conta di averlo a disposizione per la partita contro la Fiorentina, è troppo importante per la difesa della Lazio, soprattutto con l’incognita Acerbi, non ancora sicuro di rientrare sabato 5 febbraio. Si valuta giorno per giorno.