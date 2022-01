Infortunio Luiz Felipe: il difensore ha lasciato Coverciano. Le sue condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Luiz Felipe: il difensore della Lazio ha lasciato il ritiro di Coverciano. Le sue condizioni

Prima volta in azzurro da dimenticare per Luiz Felipe. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il difensore della Lazio ha già lasciato lo stage organizzato da Roberto Mancini a Coverciano ed è rientrato nella capitale.

Arrivato nel quartier generale azzurro con un affaticamento muscolare, il difensore non ha preso parte né all’allenamento di ieri, né a quello di oggi. Lo staff medico della Nazionale ha preferito non correre rischi e per evitare infortuni più seri, lo ha lasciato rientrare a Formello. Una volta tornato nella capitale, il difensore verrà valutato dallo staff medico biancoceleste.