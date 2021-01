Infortunio Luiz Felipe, il comunicato della Lazio: «Intervento perfettamente riuscito»

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale riguardo l’operazione di stamattina a Luiz Felipe. La nota

«Si comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi è stato sottoposto in Germania, a Monaco di Baviera, ad un intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a monitoraggio clinico per stabilire i tempi necessari per la ripresa dell’attività».