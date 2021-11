Infortunio Lazzari, Sarri spera di avere il terzino contro la Juve

Sensazioni positive per il recupero dall’infortunio di Manuel Lazzari: Sarri spera di tamponare almeno in parte l’emergenza terzini

Oltre alla situazione legata a Ciro Immobile, Maurizio Sarri deve incrociare le dita anche per quanto riguarda Manuel Lazzari. Il terzino, fermo ai box dalla gara contro il Marsiglia in Europa League, è sulla via del recupero e se fino a qualche giorno fa speranze di averlo contro la Juventus erano praticamente nulle, negli ultimi giorni si respirano sensazioni positive.

Il ritorno dell’ex Spal sarebbe fondamentale per i biancocelesti visto che in caso di forfait Sarri si troverebbe con un solo terzino di ruolo (Hysaj), dovendo adattare, come riporta il Messaggero, uno tra Radu e Patric. Le prossime ore saranno decisive.