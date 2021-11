Infortunio Immobile, Ciro tenta il miracolo e punta la Juve

Immobile sta facendo di tutto per cercare di recuperare dal suo infortunio: oggi nuovi esami, cresce l’ottimismo per la Juve

Ciro Immobile non si arrende e tenta il miracolo: vuole esserci contro la Juve. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, quella che sembrava un’ipotesi utopistica potrebbe invece trasformarsi in una dolce realtà. Oggi per l’attaccante sono infatti previsti nuovi esami per capire a che punto è il percorso di guarigione dall’infortunio al soleo del polpaccio rimediato contro la Salernitana.

Immobile si sente meglio, sta svolgendo in questi giorni dei lavori in palestra sia di corsa che con la palla, vuole stringere i denti. Sarri non può fare a meno del bomber da 161 goal (di cui 11 quest’anno) e vuole cavalcare anche la minima speranza di averlo a disposizione. La giornata cruciale sarà quella di venerdì, giorno di rifinitura della gara contro i bianconeri. Ciro è pronto a compiere l’ennesimo miracolo.