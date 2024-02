Infortunio Koopmeiners: il centrocampista salta Atalanta Lazio? Le ultime

Infortunio Koopmeiners, il centrocampista dell’Atalanta resta in dubbio per la sfida di domenica contro la Lazio: le ultime

Teun Koopmeiners ci sarà contro la Lazio? E’ questa la domanda che in casa Atalanta ci si pone visto non solo l’infortunio di uno dei giocatori più importanti della rosa, ma anche per la posta in palio europea.

Attualmente risulta che Koopmeiners abbia svolto lavoro individuale in palestra, e non è da escludere nelle prossime due sessioni d’allenamento a Zingonia un tentativo per portarlo almeno in panchina. Per il resto tutti in gruppo ad eccezione anche di Hien (terapie).