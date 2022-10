Immobile, oggi gli esami strumentali: Sarri studia le soluzioni alternative

Ciro Immobile effettuerà questa mattina gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio muscolare

È il giorno della verità per Ciro Immobile. L’appuntamento è fissato alle 8,30 di mattina in clinica per capire l’entità del problema muscolare che l’ha colpito in Lazio-Udinese. Il Corriere dello Sport sottolinea che lunedì aveva problemi a camminare e sicuramente non è un bel segnale. La risonanza magnetica dovrà stabilire l’entità della lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rischia uno stop di un mese e mezzo. Completerebbe il recupero durante la sosta del campionato per il Mondiale. La speranza è che l’accertamento diagnostico riveli un infortunio meno grave rispetto ai sintomi e alle sensazioni provate sul campo.

Se fosse una lesione di primo grado sarebbe possibile il suo recupero per il derby della Capitale. Di sicuro salterà le prossime partite con Atalanta, Midtjylland, Salernitana e Feyenoord. Sarri da oggi a Formello comincerà a studiare il modo in cui ovviare all’assenza di Immobile: per tutta l’estate ha lavorato considerando Cancellieri, o Felipe (come era successo nel passato campionato) le principali alternative di Ciro. Da qui dovrebbe ripartire, anche se il periodo lungo e pieno di partite (si gioca ogni tre giorni) lo costringeranno a pensare anche ad altro. Sarri è un trasformista e quindi occhio alle sorprese.

Milinkovic a volte si sposta in attacco e si affianca a Ciro. Può far salire la squadra verso l’area e sfruttare i centimetri nel gioco aereo. Ci sono delle controindicazioni. Sergej è appoggio fondamentale nella costruzione dal basso e forma una catena sulla fascia destra con Lazzari e Felipe che si è rivelata la forza della Lazio. Spostarlo toglierebbe peso al centrocampo, ma può essere una possibilità in casa o in partite in cui si giochi in costante proiezione offensiva. Sarri lo valuterà.