Infortunio Immobile, i tempi di recupero: servirebbe un miracolo per averlo contro… Le condizioni dell’attaccante biancoceleste

Saranno almeno tre le partite che Ciro Immobile salterà per infortunio: più probabilmente quattro visto che servirebbe un miracolo per vederlo nel derby.

Fuori nel doppio ottavo di Conference League contro l’Az Alkmaar, sabato a Bologna e – folle marcia di recupero, a parte – anche con la Roma il prossimo 19 marzo. In teoria, se ne riparlerà al rientro dopo la sosta per il campionato. Non solo la Lazio, nemmeno l’Italia del Mancio potrà contare su Ciro, che domenica ha vissuto una notte di dolori e sconforto. Lo riporta Il Messaggero.