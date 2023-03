Infortunio Immobile, la verità di Sarri: «Ecco come sta»

Il tecnico toscano, nella conferenza stampa pre gara, ha parlato anche delle condizioni del capitano biancoceleste

Nella conferenza stampa pre partita di Conference League, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche del recente infortunio di Ciro Immobile, facendo chiarezza sulla situazione.

LE PAROLE– «Non so più di tanto, ho solamente parlato col dottore per telefono: l’esame strumentale ha rilevato un problema muscolare, non di grandissima entità. Oggi ci aggiorneremo per capire i tempi di recupero»

