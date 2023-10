Infortunio Immobile, Ciro speranzoso: ecco l’esito degli esami strumentali. Ecco cosa è risultato dagli esami a cui si è sottoposto il giocatore

Come riporta TMW, Immobile si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali il cui esito ha scongiurato la presenza di una lesione, ma non si esclude che possa essere risparmiato ugualmente in occasione della sfida contro l’Atalanta in programma domenica.