Infortunio Immobile, Ciro ha un obiettivo preciso: le ultime

Prosegue spedito il recupero di Ciro Immobile dall’infortunio accusato contro il Sassuolo: l’attaccante punta la Juve in Coppa Italia

Ciro Immobile viaggia spedito nel recupero dall’infortunio che lo ha costretto al forfait dopo 15 minuti dall’inizio della gara contro il Sassuolo di domenica scorsa. Come riferito da Il Messaggero, Ciro non avverte più dolore e ha in mente un obiettivo preciso: i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 2 febbraio.

Lo staff medico della Lazio, che ha fissato i nuovi controlli tra martedì e mercoledì, vuole andarci con i piedi di piombo in vista di una seconda parte di stagione che dovrà necessariamente passare dalle buone condizioni fisiche e dai gol del numero 17 biancoceleste. L’ipotesi più realistica resta quella del ritorno in campo il 6 febbraio contro il Verona ma Ciro ha abituato a stupire: i prossimi giorni saranno decisivi.