Infortunio Immobile, il preparatore: «Pronto per partire alla grande»

Infortunio Immobile, Carmine Menna – fitness trainer del giocatore – ha commentato le condizioni di Ciro su Instagram

Immobile ha dovuto rinunciare agli ultimi impegni con la Lazio ed anche a quelli della Nazionale azzurra, per un problema alla caviglia. Il capitano, però, non si è mai abbattuto e non ha mai smesso di allenarsi, anche in vacanza. Su Instagram, è Carmine Menna – fitness trainer dell’attaccante – a commentare la condizione del giocatore:

«Anche oggi un nuovo grande passo verso una condizione ottimale. L’infortunio sta finalmente diventando un ricordo, ora siamo quasi pronti per partire alla grande».