Infortunio Fares: stiramento al polpaccio per il calciatore algerino

Infortunio Fares: stiramento al polpaccio per il giocatore algerino che tornerà sicuramente nel 2021. Le sue condizioni

Piena emergenza in casa Lazio. Oltre a Lulic, Leiva e Acerbi anche Mohamed Fares è fermo ai box per infortunio.

Come riporta Il Corriere dello Sport l’algerino ha riportato uno stiramento al polpaccio che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese. L’esterno biancoceleste salterà sicuramente le ultime due partite del 2020 e con molta probabilità le prime tre del nuovo anno. La speranza di Simone Inzaghi è di averlo a disposizione per il derby con la Roma.