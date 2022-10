Infortunio Dybala, derby e mondiale a rischio: oggi il responso

L’infortunio di Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma: oggi il responso finale. Derby con la Lazio e Mondiale a rischio

L’infortunio di Paulo Dybala tiene in apprensione Roma e Argentina, il primo esito è quello di un mese di stop ma oggi farà ulteriori esami.

La Joya effettuerà nuovi controlli approfonditi per capire se sarà confermata la diagnosi dell’altro giorno. In caso di conferme sarebbe out per il Derby del 6 novembre e sarebbe a rischio anche il Mondiale visto che il 20 novembre si inizia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.