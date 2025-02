Infortunio Dia, ansia Lazio per le sue condizioni: la prima diagnosi. Cosa filtra sull’attaccante biancoceleste

Infortunio Dia, ansia in casa Lazio per le condizioni dell’attaccante senegalese: ecco qual è la prima diagnosi. Le ultime

L’unico neo del 5-1 in Lazio Monza è sicuramente il problema riscontrato da Boulaye Dia attorno al 35′ del primo tempo, che ha costretto il senegalese a lasciare il campo per fare posto a Pedro.

Secondo Dazn, si tratterebbe di distorsione alla caviglia per il giocatore biancoceleste, uscito malconcio dopo uno scontro di gioco. Attese per le prossime ore per ulteriori controlli che forniranno maggiori dettagli e aiuteranno a stabilire i tempi di recupero.