Infortunio Casale: l’esito degli esami strumentali odierni. Il comunicato

Infortunio Casale: l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore quest’oggi. Il comunicato

Nuovi esami strumentali per Nicolò Casale. Il difensore si è recato quest’oggi in Paideia per fare il punto sul suo recupero dalla lesione all’adduttore destro. Ecco il comunicato della Lazio.

COMUNICATO – «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue il programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano».