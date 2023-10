Infortunio Casale, derby a rischio: si spera nel super recupero per la Roma

L’infortunio rischia di far saltare il derby al giocatore della Lazio Nicolò Casale, si spera in un super recupero per la Roma

L’infortunio di Nicolò Casale è certamente una brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. Il centrale stava infatti acquisendo un ruolo di assoluta importanza all’interno della squadra capitolina, inanellando (Feyenoord a parte) prestazioni di ottimo livello. Per verificare gli effetti della lesione agli adduttori della coscia destra saranno necessari nuovi esami, ma si potrebbe prevedere una pausa forzata di circa venti o venticinque giorni.

Come riportato da TMW, di conseguenza sarà a forte rischio la presenza dell’italiano per il derby (in programma il 12 novembre). Al tempo stesso però, la sentitissima partita con al Roma potrebbe diventare uno stimolo in più per il difensore nel tentare così un recupero lampo nella speranza di poter dare manforte ai propri compagni contro i giallorossi.