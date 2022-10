Infortunio Casale, il difensore disponibile già a Firenze? La situazione

Ieri giornata di controlli per Casale, alle prese con un infortunio. Per il difensore potrebbero esserci notizie positive

Infatti, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale ex Verona potrebbe tornare a disposizione già per la partita di lunedì contro la Fiorentina, accomodandosi magari in panchina.