Nicolò Casale si sta riprendendo dalla gastro-enterite che lo ha colpito prima di Spezia-Lazio: il difensore punta il Torino

Buone notizie sul fronte Nicolò Casale per la Lazio. Come riferisce Il Messaggero, il difensore è in miglioramento rispetto alla gastro-enterite che lo ha colpito pochi minuti prima della gara tra Spezia e Lazio.

Il difensore punta al rientro sabato contro il Torino.