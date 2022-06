Infortunio Carnesecchi, Nicolato conferma il forfait del giocatore nell’impegno dell’Italia contro la Svezia: le sue parole

Brutta tegola per Carnesecchi. Il portiere – obiettivo numero uno per la porta della Lazio – è stato fermato da una sospetta lussazione alla spalla. Il giovane rischia di finire sotto i ferri e la società biancoceleste seguirà con attenzione ogni novità sull’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Intanto, Paolo Nicolato – ct dell’Italia U21 – ha confermato l’assenza di Nicolò nel prossimo impegno degli azzurrini contro la Svezia. Le sue parole riportate da Tuttosport:

«L’unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita. Poi ci saranno delle valutazioni mediche, non so ancora dire se sarà a disposizione per la partita di Ascoli».