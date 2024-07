Infortunati Lazio, ANSIA per Tavares: si teme la lesione. Presto nuovi ESAMI per il terzino portoghese appena arrivato in biancoceleste

Era uscito al 23′ dell’amichevole della Lazio contro il Trapani e le sue condizioni non sembravano essere gravi. Ma, come riporta Il Messaggero, ora si teme la lesione per il nuovo acquisto Nuno Tavares.

Il terzino portoghese si sottoporrà ad ulteriori esami o nella giornata di oggi o lunedì dopo il rientro nella Capitale. La società, dal canto suo, è infastidita per l’immediato impiego di Tavares, visti anche i problemi fisici accusati nella scorsa stagione.