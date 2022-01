Infortunati Lazio: Pedro e Acerbi tentano il recupero per la Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunati Lazio: Pedro e Acerbi sfrutteranno la sosta per provare a essere in campo contro la Fiorentina

Maurizio Sarri ha fissato per martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista della Fiorentina. Il tecnico biancoceleste conta di recuperare due pedine fondamentali nel suo scacchiere come Pedro e Acerbi.

Il difensore è fermo dal 6 gennaio per una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra, mentre l’attaccante è ai box dal 15 gennaio per una lesione al primo grado al polpaccio. Entrambi dovrebbero rientrare dopo la sosta – scrive Il Corriere dello Sport – ma serve comunque prudenza. Attese novità per Radu, assente da dieci giorni.