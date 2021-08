Indice di liquidità, ecco il piano di Lotito: l’obiettivo è sbloccare il mercato

Lotito ha in mente un piano per risolvere la grana indice di liquidità e sbloccare il mercato della Lazio: i dettagli

Indice di liquidità. Questo è ciò attorno a cui ruota, fino a oggi, tutto il mercato della Lazio. Il presidente Lotito ha mostrato ottimismo e serenità. Ma qual è il piano del patron biancoceleste?

Secondo quanto rivelato da Il Corriere di Roma, il numero uno del club capitolino starebbe pensando a una soluzione alternativa per sbloccare il tutto. La strada dovrebbe essere rappresentata da una sorta di prestito garantito dall’azionista di maggioranza, ossia lo stesso Claudio Lotito. Va detto che tutto questo però potrebbe avvenire dopo Ferragosto, nel caso in cui non dovesse sbloccarsi il mercato in uscita.