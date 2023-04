Indagine Lazio: da Formello trapela massima serenità. Il motivo per cui la società biancoceleste non è preoccupata

Come riferito dal Corriere dello Sport da Formello trapela solo massima serenità. Sotto la lente della Procura ci sono le operazioni Lazio-Salernitana, principalmente hanno riguardato Sprocati, Casasola, Cicerelli e in particolare Akpa Akpro (un valore in bilancio di oltre 12 milioni di premi che erano esigibili dalla Salernitana al verificarsi di determinate condizioni).

La serenità della Lazio nasce dal fatto che la Lega Serie A fa da garante alle operazioni attraverso la Camera di compensazione attraverso cui le suddette erano state chiuse.