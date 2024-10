Indagine curve, Inzaghi sentito in procura: le ultime sulla sua posizione

Simone Inzaghi è stato sentito oggi dalla procura di Milano nell’ambito delle indagini sulle curve dell’Inter e del Milan

Inzaghi oggi, in merito all’inchiesta degli ultras dell’Inter denominata «Doppia Curva», è stato ascoltato dalle autorità in qualità di testimone per fare chiarezza sulla vicenda. Il primo sulla lista degli inquirenti era proprio lui seguito poi da Marotta, Zanetti, Barella e Calabria del Milan. Il colloquio si è svolto lontano da occhi indiscreti di telecamere e giornalisti.

Le domande rivolte all’ex tecnico della Lazio sono state inerenti ai contatti avuti con il capo ultras Marco Ferdico alla vigilia della finale di Champions League del 2023 a Istanbul. L’allenatore ha spiegato che era stato contattato dal capo ultras per ottenere biglietti per la partita in questione facendo pressione sulla società e sulla dirigenza. Il Corriere della Sera riporta che Inzaghi è stato ascoltato in un ufficio periferico della polizia per evitare occhi indiscreti e domande dei giornalisti.