Inaugurata la sede del Lazio fan club di Blera: presenti alcuni biancocelesti

Inaugurazione viterbese a tinte biancocelesti

Grande successo per l’evento organizzato dal Lazio fan club Blera per l’inaugurazione ufficiale della propria sede, dove i tifosi locali e dei paesi limitrofi hanno potuto condividere la propria passione per la maglia capitolina. Quasi trecento persone si sono riversate nei locali appena ristrutturati del nuovo club per festeggiarne l’apertura e per partecipare alla cerimonia del classico taglio del nastro.

I PRESENTI – Hanno partecipato all’evento alcuni tesserati della Lazio, nello specifico i giocatori Marco Parolo e Manuel Lazzari, l’allenatore in seconda Massimiliano Farris, il club manager e compaesano Angelo Peruzzi, lo storico team manager biancoceleste Maurizio Manzini, il responsabile ticket office Giampiero Angelici, Juan Bernabè e il team dei falconieri che hanno portato con loro il simbolo della squadra capitolina: l’aquila Olimpia.