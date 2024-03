Impallomeni: «Tudor? Arriva alla Lazio più tardi del previsto, ma va su una panchina...»

Impallomeni, il giornalista esprime il suo parere riguardo l’arrivo di Tudor alla Lazio e si sofferma anche su Sarri

PAROLE – È arrivato con qualche mese di ritardo. Era la prima scelta della Lazio da tempo. Aleggiava il suo nome da tempo, c’era solo da stabilire l’accordo. Ha la garanzia del contratto, va su una panchina che non si può rifiutare. E’ una sfida che lui prende di petto. Si cambierà sistema di gioco, metodologia di allenamento, tutto. Ha fatto bene a Marsiglia, che non è una piazza facile. Ora alla Lazio serve un allenatore di azione e lui è l’ideale. La crisi della Lazio è mentale, c’è da mettere insieme qualche pezzo. Se non fosse andato via Tare, Sarri sarebbe ancora alla Lazio. Io credo che il problema principale fosse il rapporto capitano-allenatore. E’ mancato uno che potesse risolvere questo problema. I giocatori si confidavano molto con Tare e nonostante il rapporto Tare-Sarri non fosse idilliaco, poteva salvare la situazione uno come Tare