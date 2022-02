Impallomeni: «Sarri? Uno dovrebbe conoscere l’ambiente in cui va»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del match di domani sera tra Fiorentina e Lazio: le sue dichiarazioni

Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio del match di domani sera tra Fiorentina-Lazio.

FIORENTINA-LAZIO – «Dovrà dare più risposte la Fiorentina. Italiano avrà l’ansia di colmare il vuoto di Vlahovic, mentre la Lazio deve riempire il vuoto ambientale, viste le proteste per il mancato mercato. Mi meraviglia che Sarri si sia meravigliato di quanto successo, perché uno dovrebbe conoscere l’ambiente dove va. Sarri dovrebbe dimenticare la sua idea di gioco, magari mettendola da parte e venendo incontro al materiale che ha a disposizione. So che ha portato la squadra a pranzo, ed è una novità in tal senso per uno come lui».