Impallomeni: «Nessuno come Immobile, ma solo Zaccagni può sostituirlo»

Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulle possibili soluzioni che mister Sarri potrebbe adottare per sostituire Immobile. Le sue parole:

«Io dico che l’unico giocatore che può sostituire Immobile oggi è Zaccagni, con Felipe Anderson e Pedro ai lati. È l’unico che fa i tagli del napoletano, per me può fare questo Sarri. Così l’equilibrio non lo alteri molto, anzi. Non c’à nessuno come Immobile ma l’unico con quelle caratteristiche è lui».