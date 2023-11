Impallomeni: «La Lazio è chiamata a dare un segnale forte sul campo»

Impallomeni, il giornalista ha analizzato la situazione attuale delle due romane soffermandosi in modo particolare sulla Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto il punto della situazione relativo a Roma e Lazio con particolare riferimento alla squadra di Sarri

SEGNALE IMPORTANTE – Sarà un mese importante per le romane. Devono rispondere sul campo, dare un segnale di ripresa. Stanno facendo malino ma stanno lì. Per me sono superiori a Fiorentina, Atalanta, Bologna, sono sotto alle top-4. Lazio e Roma devono essere pronte a sfruttare il crollo di una o due squadre lì davanti