Impallomeni: «Col Frosinone non è facile. Si deve pensare più al risultato che alla prestazione». Le parole dell’ex giocatore

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del turno di campionato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla sfida Lazio-Frosinone. Le sue parole.

PAROLE– «Mi aspettavo Felipe Anderson punta, ma è l’ultima chiamata per Castellanos. Col Frosinone non è facile, serve pazienza come al Napoli col Monza. Si deve pensare più al risultato che alla prestazione ».