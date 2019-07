Immobile, ultimi giorni di vacanza: partita a padel con due sfidanti d’eccezione – FOTO

Attualmente in vacanza a Pescara, Ciro Immobile si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza: per lui partita a padel con Caprari e Sebastiani

Per i giocatori della Lazio questi sono gli ultimi giorni di vacanza prima di iniziare la preparazione per la prossima stagione. In settimana ci saranno le visite mediche (QUI il programma completo), martedì il raduno a Formello e venerdì la partenza per Auronzo di Cadore. Ciro Immobile è attualmente a Pescara e, proprio lì, ha ritrovato due amici speciali. Si tratta di Daniele Sebastiani, presidente del club abruzzese, e l’attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari. Con loro due il bomber biancoceleste ha fatto un’avvincente partita a padel. A testimoniare la sfida, la foto pubblicata dall’ex Roma sul profilo Instagram: